09 августа 2025 в 11:00

Секрет бабушкиного погреба: цельная смородина в лимонном соку

Возьмите 1 кг спелых ягод, удалите плодоножки. Тщательно промойте смородину и обсушите на полотенце. Приготовьте сироп: соедините в кастрюле 800 г сахара, 400 мл воды и сок одного крупного лимона. Поставьте смесь на огонь, постоянно помешивая, доведите до кипения. Аккуратно всыпьте ягоды в кипящую смесь. Сделайте огонь минимальным. Томите смородину ровно 7 минут, не допуская бурного кипения, — она должна остаться целой. Снимите пену, если появится. Горячую смородину с сиропом разлейте по стерильным банкам, заполняя доверху. Немедленно закатайте прокипяченными крышками. Переверните банки на крышки, укутайте плотным пледом на 24 часа. Храните в темном прохладном месте. Сироп приобретает глубокий рубиновый оттенок, а ягоды — насыщенный вкус с тонкой цитрусовой нотой. Используйте как топинг для мороженого или основу для витаминного чая.

Ранее мы писали о том, как приготовить Корейский салат с грибами муэр — горячая закуска за 15 минут

рецепты
смородина
домашние заготовки
варенье
Оксана Головина
О. Головина
