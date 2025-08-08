Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Корейский салат с грибами муэр — горячая закуска за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с древесными грибами муэр — насыщенный, пряный и пикантный. Овощи остаются хрустящими, грибы — упругими, а соус с кориандром и кунжутным маслом придаёт блюду характерный азиатский вкус. Идеален как горячая закуска или гарнир.

Замочите 40 г древесных грибов в горячей воде на 30 минут, затем нарежьте. Нарежьте соломкой 3 болгарских перца, 1 луковицу, 1 морковь и острый перец. Быстро обжарьте все овощи на сильном огне, добавьте грибы, 5 ст. л. соевого соуса, 1/2 ч. л. уксусной эссенции, специи по вкусу (молотый кориандр, черный перец, паприка). В конце влейте 1 ст. л. кунжутного масла, перемешайте, добавьте зелень и кунжут.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

