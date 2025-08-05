«У судьи дрожали руки во время приговора»: за что Санду посадила Гуцул

«У судьи дрожали руки во время приговора»: за что Санду посадила Гуцул

Суд в Кишиневе приговорил к семи годам лишения свободы башкана Гагаузии Евгению Гуцул по делу, связанному с ликвидированной оппозиционной партией «Шор». В России это решение назвали политически мотивированным и призванным подавить голоса тех, кто не согласен с действиями президента Молдавии Майи Санду. Почему суд над Гуцул изначально был ангажированным и как этот приговор отразится на будущем Молдавии — в материале NEWS.ru.

Какой приговор вынесли Гуцул

5 августа суд района Буюканы в Кишиневе приговорил Гуцул к семи годам заключения в колонии общего режима. Ее обвинили в нарушении ст. 181 Уголовного кодекса Молдавии — «Незаконное финансирование политических партий и избирательных кампаний». По такому же обвинению признали виновной экс-секретаря оппозиционной партии «Шор» Светлану Попан. Она получила шесть лет колонии.

Гуцул вменяли два эпизода. С 2019 по 2022 год она работала секретарем «Шор» и, по версии Антикоррупционной прокуратуры Молдавии, систематически ввозила в республику неучтенные деньги некоей ОПГ для финансирования политического движения. Также следствие обвинило Гуцул в координировании работы офисов партии, которые провоцировали протесты в Молдавии. Прокуратура считает, что в общей сложности башкан Гагаузии получила от неназванной ОПГ около $2,5 млн. Ни Гуцул, ни Попан свою вину не признали.

Суд постановил конфисковать имущество Гуцул стоимостью в $2,4 млн. Адвокат политика Наталья Байрам сообщила, что до отправки в колонию ее подзащитная будет содержаться в 13-й тюрьме, известной своими ужасными условиями. Однако юрист подчеркнула, что Гуцул будет бороться до конца и намерена обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях.

Весь судебный процесс проходил с грубейшими нарушениями, рассказала Байрам NEWS.ru. По словам адвоката, рассматривавшая дело Гуцул судья изначально не была беспристрастной. Как сказала Байрам, при чтении приговора у нее дрожали голос и руки. По мнению адвоката, представитель власти просто зачитала подготовленный кем-то заранее вердикт.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе Фото: Дмитрий Осматеско/РИА Новости

«То, что приговор должен был быть именно обвинительным, было известно заранее, задолго до того, как судья вошла в комнату обсуждения. Сегодня, когда я пришла в суд еще до заседания, у журналиста одного из провластных СМИ я увидела заготовку комментария, который он будет говорить на камеру по окончании процесса. Там было написано, что Гуцул осудили и приговорили к заключению. Откуда журналист мог знать о том, что будет вынесен осуждающий приговор, еще до его оглашения?» — заметила защитник.

Что сказали в России о приговоре Гуцул

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала власти Молдавии за приговор Гуцул.

«Законной главе Гагаузии Евгении Гуцул суд дал 7 лет заключения. За то, что она законная и на основе закона исполняла свой долг. За исполнение закона режим [президента Молдавии Майи] Санду бросает людей в тюрьмы. Это не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и ее народ», — отметила дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вердикт по делу башкана Гагаузии образцом политически мотивированного судебного решения. По словам представителя Кремля, ситуация с Гуцул — наглядный пример того, как в Молдавии «зажимают» представителей оппозиции и попирают нормы демократии.

Жители Молдавии никогда не простят Санду за преследование Гуцул, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он считает, что молдавский лидер боится потерять власть, поэтому стремится уничтожить любую оппозицию.

«Все, что в последнее время делает Санду, сложно объяснять. Сплошная цензура, такая, которой, наверное, нигде в мире не было», — считает парламентарий.

Майя Санду Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

За что на самом деле осудили Гуцул

Гуцул была избрана башканом в 2023 году, она баллотировалась от партии «Шор». Однако Кишинев не признал ее победу: Санду официально отказалась включить ее в правительство. В ответ Гуцул раскритиковала молдавского президента и выразила надежду, что оппозиция сможет отправить Санду «на свалку истории».

Приговор Гуцул стал очевидной попыткой президента и правящей партии «Действие и солидарность» заглушить голоса политических противников, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова.

«Это расправа над оппозицией, которая выступает за нормализацию состояния экономики, за взаимодействие и дружеские связи с Россией и за вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС)», — сказала она.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в разговоре с NEWS.ru напомнил, что легитимность самой Санду вызывает немало вопросов.

«Ее избрали с помощью разного рода ангажированных политических действий. И сейчас она расправляется со своими конкурентами, с теми, у кого есть реальная поддержка народа. Мы видим, как люди сотнями, тысячами вышли и протестуют против этого незаконного действия со стороны власти. Поэтому это начало большого политического процесса», — сказал Чернышов об акции в поддержку Гуцул после оглашения приговора.

Евгения Гуцул с ребенком и супругом Артемом у здания суда в Кишиневе Фото: Вениамин Демидецкий/ТАСС Молдавия. Кишинев. Обстановка у здания районного суда Кишинева, где вынесен вердикт по одному из уголовных дел против главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, которое касается финансирования оппозиционной партии «Шор» Фото: Вадим Денисов/ТАСС Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе Фото: Дмитрий Осматеско/РИА Новости Молдавия. Кишинев. Обстановка у здания районного суда Кишинева, где вынесен вердикт по одному из уголовных дел против главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, которое касается финансирования оппозиционной партии «Шор» Фото: Вадим Денисов/ТАСС Евгения Гуцул с ребенком и супругом Артемом у здания суда в Кишиневе Фото: Дмитрий Осматеско/РИА Новости Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе. Судья приговорил главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Гуцул представляла партию «Шор», которую власти страны объявили антиконституционной Фото: Дмитрий Осматеско/РИА Новости Глава Гагаузии Евгения Гуцул с супругом и сыном у здания суда в Кишиневе. Районный суд Кишинева во вторник приговорил главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы Фото: Дмитрий Осматеско/РИА Новости Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе. Судья приговорил главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы Фото: Дмитрий Осматеско/РИА Новости Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе. Районный суд Кишинева во вторник приговорил главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы Фото: Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Чем обернется приговор Гуцул для Санду

По мнению Чернышова, нынешние события в Молдавии недаром происходят в преддверии парламентских выборов, которые намечены на сентябрь. Политик предположил, что Санду боится проиграть и не остановится ни перед чем, чтобы удержать власть в своих руках.

«Но оппозиция не разгромлена. Хотя предвыборный блок „Победа“ не допустили к выборам, его члены никуда не пропали из Молдавии. Будет сохраняться репрессивная модель поведения молдавской власти, но все еще остаются люди, которые участвуют в выборном процессе и которые не боятся заявлять свою позицию. И пока такие есть, политический процесс будет продолжаться. Мы надеемся, что честные люди смогут победить нечестную власть в Молдавии», — заявил Чернышов.

Аршинова называет вердикт по делу Гуцул приговором не только молдавскому правосудию, но и самой Санду и правящей партии. Однако депутат надеется, что сентябрьские выборы поставят Молдавию «с головы на ноги» благодаря победе здравых политических сил.

«Я надеюсь, что на парламентских выборах в Молдавии народ выскажется, потому что он понимает, что до Санду в стране было лучше. А сейчас при ней фактически по 100 тысяч человек в год выезжает за работой, за лучшей жизнью. Потому что работы сейчас в Молдавии фактически нет, но при этом цены поднялись», — подчеркнула Аршинова.

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