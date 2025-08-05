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05 августа 2025 в 13:46

«Добьемся справедливости»: Гуцул пообещала бороться после приговора

Гуцул намерена обжаловать свой приговор в вышестоящих инстанциях

Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе Фото: Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул собирается обжаловать вынесенный ей районным судом Кишинева приговор в вышестоящих инстанциях, соответствующий пост был размещен в ее Telegram-канале через адвокатов. Гуцул пообещала добиться справедливости.

Мы обязательно обжалуем это решение в вышестоящих инстанциях и добьемся справедливости, — говорится в сообщении.

5 августа суд в Молдавии приговорил Гуцул к семи годам колонии общего режима. По словам адвоката Натальи Байрам, глава Гагаузии была признана виновной в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году.

Как считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, жители Молдавии никогда не простят президента Майю Санду за приговор Гуцул. По его словам, молдавский лидер боится потерять власть, поэтому стремится уничтожить оппозицию.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала приговор в отношении главы Гагаузии не просто позором, а настоящей бедой, охватившей Молдавию и ее народ. Она отметила, что Гуцул исполняла свой долг на основе закона.

Молдавия
Евгения Гуцул
Гагаузия
приговоры
Майя Санду
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