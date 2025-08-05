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05 августа 2025 в 13:35

«Позор»: Захарова пристыдила власти Молдавии за приговор Гуцул

Захарова назвала позором и напастью приговор в отношении Гуцул

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Приговор в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул, которой суд дал семь лет заключения, является не просто позором, а настоящей бедой, охватившей Молдавию и ее народ, написала в Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Гуцул исполняла свой долг на основе закона. Однако за это режим президента Майи Санду бросает людей в тюрьмы, констатировала дипломат.

Законной главе Гагаузии Евгении Гуцул суд дал семь лет заключения. За то, что она законная и на основе закона исполняла свой долг. За исполнение закона режим Санду бросает людей в тюрьмы. Это не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и ее народ, — сказала Захарова.

Ранее первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров выразил мнение, что Санду повторила методы украинского лидера Владимира Зеленского в деле против Гуцул. По его словам, президент Молдавии навязывает молдавскому народу прозападную политику и категорическую нелюбовь к России. Он отметил, что популярность Гуцул, которую поддерживает Россия, вызывает у властей Молдавии резкое неприятие.

МИД РФ
Мария Захарова
Молдавия
Майя Санду
Евгения Гуцул
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