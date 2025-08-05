«Пошла по пути Зеленского»: сенатор о борьбе Санду с главой Гагаузии Сенатор Джабаров: Санду действиями против Гуцул пошла по пути Зеленского

Президент Республики Молдова Майя Санду повторила методы украинского лидера Владимира Зеленского в деле против главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявил NEWS.ru первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, Санду навязывает молдавскому народу прозападную политику и категорическую нелюбовь к России.

Реакция на приговор Гуцул однозначно негативная. Госпожа Санду пошла по пути Зеленского, по пути президента Франции Эммануэля Макрона, который в свое время госпожу Марин Ле Пен (лидер политической партии «Национальное объединение». — NEWS.ru) тоже отстранил от выборов под угрозой уголовного преследования. То есть демократия западного образца прекрасно дала свои всходы. И вот в Молдавии гражданка Румынии навязывает молдавскому народу правила Запада, навязывает молдаванам категорическую нелюбовь к России, — пояснил Джабаров.

Он отметил, что популярность Гуцул, которую поддерживает Россия, вызывает у властей Молдавии резкое неприятие. Также сенатор добавил, что семилетний приговор для главы Гагаузии может обернуться для Санду серьезными политическими последствиями, вплоть до потери власти.

Санду не может пережить то, что Гуцул пользуется огромной популярностью, что ее поддерживает Россия. Мы главу Гагаузии всегда будем поддерживать. Я думаю, что в итоге приговор Гуцул очень плохо отразится на политической карьере Санду, вплоть до отстранения от власти, — резюмировал Джабаров.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что жители Молдавии никогда не простят Санду за семилетний приговор Гуцул. По его словам, молдавский лидер боится потерять власть, поэтому стремится уничтожить оппозицию.