«Ужасные условия»: раскрыто, где будет находиться Гуцул до колонии Адвокат Байрам: до колонии Гуцул будет в 13-й тюрьме с ужасными условиями

Глава Гагаузии Евгения Гуцул, приговоренная к семи годам заключения за незаконное финансирование избирательной кампании, до отправки в колонию будет содержаться в 13-й тюрьме, рассказала в эфире «России 24» адвокат политика Наталья Байрам. По словам защитницы, место известно «ужасными условиями». Юрист подчеркнула, что Гуцул будет бороться до конца.

Я не увидела в ее глазах испуга, а увидела решимость доказать до конца свою невиновность и бороться, бороться за свои права, бороться за свою должность и за граждан, которые проголосовали за нее, — сказала Байрам.

Ранее из здания районного суда Кишинева под конвоем вывели главу Гагаузской автономии после оглашения приговора. Политика под усиленной охраной поместили в специализированный транспорт для осужденных. Возле судебного здания остаются собравшиеся сторонники политика, громко скандирующие: «Позор!» Прилегающая территория продолжает находиться под плотным оцеплением.

До этого газета Affaritaliani написала, что президент Молдавии Майя Санду в ситуации с выборами действует как «типичный молодой диктатор», что недостойно политика Евросоюза. Журналисты отметили, что она устроила гонения на главу автономного региона Гагаузия.