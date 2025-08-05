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05 августа 2025 в 12:53

Гуцул под конвоем вывели из зала суда и посадили в автозак

Гуцул под конвоем посадили в автозак после вынесения приговора в Кишиневе

Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе Фото: Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Главу Гагаузии Евгению Гуцул под конвоем вывели из здания районного суда Кишинева после вынесения приговора, сообщает РИА Новости. Под усиленной охраной ее поместили в специальный транспорт для перевозки заключенных.

У здания суда продолжают находиться сторонники Гуцул, которые скандируют: «Позор!» Квартал по-прежнему остается под оцеплением. Отмечается, что защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности главы автономии к финансовым нарушениям и считала дело политически мотивированным.

Суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузии к семи годам колонии общего режима. Она была признана виновной в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году. Кроме того, к шести годам заключения приговорили бывшего секретаря оппозиционной партии «Шор» Светлану Попан.

Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что приговор является образцом политически мотивированного решения. По его словам, это наглядный пример того, как в Молдавии «зажимают» представителей оппозиции и всячески попирают правила и нормы демократии.

Евгения Гуцул
Молдавия
приговоры
Гагаузия
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