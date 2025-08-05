Песков заявил о попрании норм демократии в Молдавии на фоне приговора Гуцул

Песков заявил о попрании норм демократии в Молдавии на фоне приговора Гуцул Песков назвал приговор Гуцул образцом политически мотивированного решения

Приговор, который вынесли главе Гагаузии Евгении Гуцул, является образцом политически мотивированного решения, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, это наглядный пример того, как в Молдавии «зажимают» представителей оппозиции и всячески попирают правила и нормы демократии.

Это образец попыток оказания неприкрытого и незаконного на самом деле давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании. <...> Фактически люди лишаются возможности голосовать за тех, кого они предпочитают, — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее сообщалось, что суд в Кишиневе приговорил Гуцул к семи годам колонии общего режима. Политик была признана виновной в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году. Также к шести годам заключения приговорили бывшего секретаря оппозиционной партии «Шор» Светлану Попан.

Депутат Госдумы Алексей Чепа выразил мнение, что жители Молдавии никогда не простят президента страны Майю Санду за семилетний приговор главе Гагаузии. Парламентарий отметил, что молдавский лидер боится потерять власть, поэтому стремится уничтожить оппозицию.