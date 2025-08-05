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05 августа 2025 в 19:24

«Приговор был известен заранее»: адвокат раскрыла правду о суде над Гуцул

Адвокат Байрам: обвинительный приговор Гуцул вынесли еще до суда

Фото: DUMITRU DORU/EPA/TASS

Обвинительный вердикт по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую суд в Молдавии приговорил к семи годам лишения свободы, был вынесен заранее, рассказала NEWS.ru адвокат политика Наталья Байрам. По ее словам, судья лишь прочитала заранее заготовленный кем-то текст.

То, что приговор должен был быть именно обвинительным и что Евгению Гуцул должны были признать виновной, об этом было известно заранее, задолго до того, как судья вошла в комнату обсуждения, — пояснила Байрам.

Адвокат отметила, что эту теорию подтверждают ее наблюдения, сделанные перед финальным заседанием кишиневского суда.

Когда я пришла в суд еще до заседания, у журналиста одного из провластных СМИ я увидела заготовку комментария, который он будет говорить на камеру по окончании. Там было написано, что Гуцул осудили и приговорили к заключению. Откуда журналист мог знать, что будет вынесен обвинительный приговор еще до его оглашения? — заметила Байрам.

Ранее Гуцул, находящаяся в СИЗО после вынесения приговора, заявила о своей решимости продолжать борьбу. Посетивший ее в заключении депутат от блока «Победа» Вадим Фотеску сообщил, что башкан призвала жителей Гагаузии не опускать руки.

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