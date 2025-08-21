Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 16:45

Российские солдаты выстояли против превосходящих в 10 раз сил ВСУ

Mash: 150 российских бойцов сдержали превосходящие в 10 раз силы ВСУ в ДНР

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Полторы сотни российских солдат у Кучерова Яра в ДНР четыре дня отбивали атаки противника, который численно превосходил их почти в 10 раз, сообщает Telegram-канал Mash. В итоге к ним подоспело подкрепление. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Подразделение выдержало около 20 атак противника и удержало занятые во время прорыва к Покровску (Красноармейск) позиции. Операторы БПЛА получили оперативный простор благодаря выгодному расположению российских военных. Они постоянно наносили удары по бойцам ВСУ, подавляя их активность и снижая боевой дух.

Участок линии боевого соприкосновения от Федоровки до Кучерова Яра протяженностью около 10 км в настоящее время находится под контролем ВС России. Большинство взводов уже отправили на ротацию.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что группировка ВСУ в Покровске (Красноармейск) оказалась в оперативном окружении, фактически перерезаны все ведущие в город дороги. ВС России прорвали украинскую оборону в районе поселка Чунишино на юго-востоке от Покровска.

Он также отметил, что в районе населенного пункта Родинское в оперативное окружение попала бригада украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По словам Кимаковского, украинские военные не могут отступить, даже несмотря на крайне тяжелую ситуацию.

СВО
спецоперация
ВСУ
ДНР
