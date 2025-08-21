Группировка ВСУ в Покровске (Красноармейск) оказалась в оперативном окружении, фактически перерезаны все ведущие в город дороги, заявил в эфире Первого канала советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, ВС России прорвали украинскую оборону в районе поселка Чунишино на юго-востоке от Покровска. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Под Красноармейском наши подразделения прорвали оборону вооруженных формирований Украины. Речь идет о селе Чунышино, — сказал Кимаковский.

Он также отметил, что в районе населенного пункта Родинское в оперативное окружение попала бригада украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По словам Кимаковского, украинские военные не могут отступить, даже несмотря на крайне тяжелую ситуацию. Возможно, они не получили соответствующего приказа либо опасаются нести большие потери при попытке выхода из окружения, предположил он.

До этого в силовых структурах РФ сообщили, что российские войска фактически разгромили 53-ю отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины в ходе боев в Серебрянском лесу в Донецкой Народной Республике. По информации источника, личный состав подразделения почти уничтожен, большая часть тел военнослужащих осталась на этом участке фронта.