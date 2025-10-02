Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 11:32

Цветок для октябрьской посадки, который не боится дождя и похолоданий: приживется на 100%

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Рудбекия рассеченная, известная как «Золотой шар», — идеальный цветок для октябрьской посадки, который не боится ни дождя, ни похолоданий и прекрасно приживается в самых суровых условиях.

Этот многолетник обладает феноменальной жизнестойкостью: его корневища легко переносят посадку в промозглую погоду, а весной дают мощные побеги высотой до 2 метров. В октябре выберите пасмурный день, выкопайте лунки глубиной 20 см на расстоянии 50 см друг от друга, добавьте компост и песок для дренажа. Разделите взрослые кусты на деленки с 3-4 почками роста, посадите, обильно полейте и замульчируйте торфом.

Даже если после посадки ударят заморозки или пойдут затяжные дожди, рудбекия не пострадает — ее корневая система продолжит развиваться до промерзания почвы. Приживется на 100%. Весной растение тронется в рост одним из первых, а с июля по сентябрь будет радовать огромными махровыми соцветиями ярко-желтого цвета, собранными в шаровидные корзинки.

Ранее был назван идеальный цветок для подзимнего посева. Просто разбросайте семена осенью — и летом получите пышные цветущие заросли высотой до 1,5 метра.

