02 октября 2025 в 09:28

Цветок с пушистыми соцветиями и медовым ароматом: посадите осенью — будет радовать десятилетиями

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лабазник (таволга) — величественный многолетник, который сочетает декоративность и исключительную неприхотливость. Посадите его осенью — и вы получите великолепное растение, которое десятилетиями будет радовать красотой.

Главные преимущества лабазника: морозостойкость, способность расти на переувлажненных почвах, где другие растения гибнут, и длительное цветение с июня по август пушистыми метельчатыми соцветиями кремовых, розовых или белых оттенков с медовым ароматом.

Для октябрьской посадки выберите влажный участок в полутени с богатой почвой. Выкопайте лунки глубиной 30 см на расстоянии 40–50 см, добавьте компост и 50 г золы. Разместите деленки корневища с 2–3 почками роста, заглубив на 5–7 см, полейте и замульчируйте торфом. Лабазник быстро разрастается, создавая эффектные заросли высотой до 1,5 метра, и не требует ухода, кроме полива в засуху.

Ранее был назван кустарник для создания цветущей живой изгороди, который при октябрьской посадке уже к июню превратится в пышную стену высотой до 1,5 метра.

