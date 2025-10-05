Тесто воздушное как пух. Обалденные творожные шарики — любимые быстрые пончики с творогом!

Знаете, что стало моим главным открытием для быстрого и невероятно вкусного завтрака? Эти творожные пончики-шарики! Они получаются такими воздушными, буквально тают во рту, а готовятся всего за 15 минут. Когда я впервые их попробовала, то не могла поверить, что из обычного творога можно сделать такую нежность. Тесто действительно выходит как пух — мягкое, эластичное и совсем не липнет к рукам. Теперь это наше семейное спасение, когда хочется к чаю чего-то сладкого, но нет времени на сложную выпечку. Дети готовы есть эти золотистые шарики вместо конфет!

Для теста нам понадобится: 250 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара, щепотка ванилина, 1 ч. л. разрыхлителя и примерно 180–200 г муки. Творог лучше брать не слишком влажный, иначе муки уйдет больше. Соединяем творог с яйцом, сахаром и ванилином, тщательно перемешиваем вилкой. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и быстро замешиваем мягкое тесто. Оно должно быть немного липким, но легко собираться в шар. Даем тесту отдохнуть 5–10 минут. Затем формируем небольшие шарики размером с грецкий орех. Разогреваем в кастрюле растительное масло (слой около 4–5 см). Обжариваем шарики партиями на среднем огне до золотистого цвета со всех сторон, постоянно переворачивая. Это займет примерно 3–4 минуты. Готовые пончики выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Подаем теплыми, посыпав сахарной пудрой или корицей. Они хороши и сами по себе, но с вареньем или сгущенкой — просто объедение!

