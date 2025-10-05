Готовлю салат, который всегда хрустит! Необычный салат в банке — на подготовку всего 10 минут

Салат в банке стал настоящим спасением для моего ужина! Это же гениально — всё готовится заранее, выглядит очень аппетитно и не превращается в кашу. Такой салат — это не просто еда, а целая система, которая помогает питаться правильно даже в самой бешеной суете. Я готовлю его с вечера, а утром просто беру баночку из холодильника. Все ингредиенты за ночь успевают подружиться, становятся невероятно сочными, и даже без заправки это очень вкусно. Это идеальный способ наконец-то начать есть больше овощей без лишних хлопот.

Для классического варианта мне нужно: 1 свежий огурец, 2 помидора черри, половинка сладкого перца, 150 граммов сыра фета и несколько листьев салата. Если хочется посытнее, добавляю банку консервированного тунца. Сначала готовлю заправку, если решу её использовать: смешиваю 3 столовые ложки греческого йогурта, чайную ложку оливкового масла, соль и перец. Теперь самое интересное — сборка. В чистую литровую банку слоями выкладываю нарезанные кубиками огурец, затем кусочки перца, помидоры черри (их можно разрезать пополам), разобранного на кусочки тунца и крошу фету. Самые нежные листья салата кладу сверху, чтобы они не размокли. Если использую заправку, аккуратно вливаю её поверх всего или отдельно в маленьком контейнере. Закрываю банку крышкой и убираю в холодильник. Перед едой просто встряхиваю банку несколько раз, чтобы все немного перемешалось, и выкладываю в тарелку либо ем прямо из банки. Получается свежо, хрустяще и очень удобно!

