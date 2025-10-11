Связь с Янковским, роль проститутки, Канны: факты об Алене Михайловой

Сегодня, 11 октября, актриса Алена Михайлова, известная зрителям по сериалу «Чики», празднует 30-летие. В 2022-м она стала триумфатором на Каннском кинофестивале, была любимицей режиссеров. С недавних пор Михайлова стала реже сниматься в кино. Все факты из жизни актрисы — в материале NEWS.ru.

Почему Алена Михайлова стала актрисой

Будущая актриса не мечтала о большом экране. С детства Михайлова мечтала стать профессиональной спортсменкой. Она занималась легкой атлетикой, гимнастикой, греблей и даже играла в футбол. Но в 11-м классе она получила на тренировках серьезную травму, что перечеркнуло карьеру спортсменки. Михайлова не знала, какой вуз выбрать.

«Нужно было куда-то поступать — одиннадцатый класс. А я ничего не умею! Я вот бегала все 17–18 лет. Я просто не знала, чего я хочу, что я могу, чем бы я хотела заниматься. У меня хорошие были оценки и по русскому, и по литературе, и по алгебре. Мне сказали: иди в институт культуры. Я такая: ну, наверно, пойду, а че делать-то? И пошла. Че-то выучила и ходила к одной актрисе взрослой, позанималась. Она мне подобрала отрывок стихотворения, басню. И меня взяли», — говорила Алена в интервью «КП».

Михайлова поступила в Пермский государственный институт культуры. Мастером ее курса была заслуженная артистка РФ Татьяна Жаркова.

Кем работала Алена Михайлова до съемок в кино

После института Алена отправилась покорять Москву. Михайлова не смогла сразу пробиться в кино и вернулась в Пермь. Она решила накопить денег на жизнь в столице, поэтому работала бейби-ситтером, аниматором, мыла посуду в кафе, убирала мусор. Когда Алена продавала мороженое, она оттачивала актерское мастерство.

«У меня было много работ, и мороженщица — одна из самых приятных, я и в Перми мороженое продавала. У меня его покупали с балконов — спускали веревки с пакетиками, где внутри были деньги, а я возвращала пакет, где уже было мороженое. Прикольная работа. Заодно можно было за людьми наблюдать. Обожаю это делать», — рассказывала актриса в интервью изданию «Известия».

Алена заработала на поездку в Москву 30 тысяч рублей. Но, перед тем как уехать, отправила фотографии в агентства, записалась на все доступные кастинги.

Алена Михайлова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какой фильм прославил Алену Михайлову

В 2019-м на экраны вышел фильм «Люби их всех», где у Михайловой была одна из главных ролей. Картина принесла славу актрисе, но отзывы зрителей и критиков были негативными. Актриса по-настоящему заболела и даже отказывалась ехать на фестиваль «Кинотавр».

«Я по глупости полезла смотреть комментарии. Везде было сказано, что и актриса, и режиссер не очень хорошие женщины, говоря проще — проститутки, и кино про таких же людей. И я просто реально заболела. У меня поднялась температура под 38, я рыдала, звонила агенту и кричала, что не поеду ни на какой „Кинотавр“. И мой агент Наташа Гнеушева сказала: „Алена, ты сошла с ума? Зачем ты это все читаешь?“ В итоге я на „Кинотавр“ поехала и не пожалела. После просмотра ко мне многие подошли и сказали хорошие слова про мою работу», — говорила Алена.

В фильме «Люби их всех» Алена исполнила роль содержанки, в последовавшем за этим суперуспешном сериале «Чики» — девушку легкого поведения. Этого было достаточно для того, чтобы за Михайловой закрепилось амплуа девушки с низкой социальной ответственностью. Долгое время ей предлагали похожие роли.

Актриса не проходила кастинг в сериал «Чики». Ей позвонил режиссер Эдуард Оганесян и попросил прочесть сценарий пилотной серии. После кандидатуру Михайловой утвердили. Изначально режиссер планировал снимать сериал в комедийном жанре, но в итоге все поменялось. Через год сериал запустили. И только тогда Михайловой пришлось пройти пробы, не всех устраивал актерский состав. Но в итоге создатели решили, все остается так, как сняли.

Михайлова сыграла собаку Янковского

В 2022-м Михайлова начала сниматься в необычном проекте — фильме «Догги». Экспериментальное кино создавалось при поддержке Министерства культуры РФ. «Компанию» актрисе составил Филипп Янковский.

По сюжету его герой архитектор Андрей теряет любимую собаку, вместе с этим и смысл жизни. Он расклеивает объявления о пропаже по городу. На одно из таких откликается героиня Михайловой. Она приходит домой к Андрею и говорит, что может сыграть роль его собаки в качестве психологической помощи. Между героями завязываются странные отношения, которые перерастают в настоящие чувства. Премьера фильма состоялась в конце лета 2025-го. Кино было хорошо принято критиками.

Алена Михайлова Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Где еще снималась Михайлова

В 2022 году, когда все русское начали отменять, на Каннском кинофестивале показали фильм режиссера Кирилла Серебрянникова «Жена Чайковского». Михайлова сыграла роль жены музыканта. Игра Алены очень понравилась зрителям, которые долго аплодировали после показа картины. Актриса стала триумфатором красной дорожки фестиваля.

После этого Михайлова практически перестала сниматься в кино, она объясняла это тем, что ей предлагают однотипные роли, она стала избирательнее в выборе. По словам Алены, на ее решение повлияла работа в проекте Серебрянникова.

В 2024 году Михайлова снялась в сериале «Калимба». По ее словам, она приняла участие в картине из-за затянувшейся творческой паузы. Михайлова называла этот проект вызовом для себя, потому что он был сложен по проработке эмоций. В сериале вместе с актрисой снялся Федор Бондарчук.

Одной из последний работ Михайловой на момент написания статьи стал сериал «Преступление и наказание», где она сыграла роль Сонечки Мармеладовой. Ее партнером по кадру вновь был Иван Янковский.

