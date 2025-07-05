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05 июля 2025 в 15:56

Telegram перестал работать у части россиян

Фото: Андрей Любимов/РБК/NEWS.ru

Масштабный сбой произошел в работе Telegram днем 5 июля, следует из данных сервиса Downdetector. Пользователи пожаловались на отсутствие соединения. Другие отметили, что не могут получить и отправить сообщения.

Пользователи также указали на неполадки в работе мобильного приложения и проблемы с оповещениями. Сбой затронул основные операционные системы: 47,3% пользователей рассказали о проблемах на Android, 43,7% — на iOS, 7,9% — на Windows. Проблемы в работе мессенджера наблюдаются в Москве (19%), Санкт-Петербурге (15%), Московской (8%), Нижегородской (8%) и Белгородской (4%) областях.

Утром 5 июля с масштабным сбоем столкнулся мобильный оператор «Билайн». Большинство жалоб поступали от жителей Санкт-Петербурга (38%) и Ленинградской области (10%), а также Чувашии (8%), Москвы (5%) и Кировской области (4%). Многие клиенты сообщали, что у них нет соединения как с мобильным интернетом, так и с домашним, а другие пожаловались на его перебои.

3 июля масштабный сбой был зафиксирован в работе Альфа-Банка. Жалобы поступили сразу из нескольких регионов России: Москвы (50%), Челябинской области (19%), Крыма, Ульяновской, Новосибирской и Костромской областей (по 6%), а также из Санкт-Петербурга (6%).

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