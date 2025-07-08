Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 июля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 8 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 8 июля

В Горловке Донецкой Народной Республики в результате украинской вооруженной агрессии погиб мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. Уточняется, трагедия произошла в жилом массиве «Комсомолец».

«Со стороны ВФУ совершены пять вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА», — добавил он.

Поселок Борисовка в Белгородской области подвергся атаке беспилотника ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате удара пострадали три человека, включая полуторагодовалого ребенка.

По предварительным данным, у всех пострадавших — баротравмы. Одну женщину доставили в Городскую больницу № 2 Белгорода, малышку — в Детскую областную клиническую больницу, третьей пострадавшей помощь оказали амбулаторно.

В результате взрыва дрона повреждены шесть легковых автомобилей во дворе многоквартирного дома, выбиты окна в девяти квартирах. Оперативные службы продолжают обход пострадавших домов, уточняя масштабы ущерба.

Российская противовоздушная оборона сбила группу беспилотников над Крымом, сообщила пресс-служба Минобороны России. Атака произошла с 21:40 до 22:15 по московскому времени.

Дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Они были самолетного типа, уточнили в военном ведомстве.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 7 июля Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами сразу 14 регионов России, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, в общей сложности дежурными средствами противовоздушной обороны был сбит и перехвачен 91 дрон.

«20 БПЛА — над территорией Белгородской области, 14 БПЛА — над территорией Курской области, девять БПЛА — над территорией Липецкой области, восемь БПЛА — над территорией Брянской области, восемь БПЛА — над территорией Московского региона, восемь БПЛА — над территорией Воронежской области, семь БПЛА — над акваторией Черного моря, по три БПЛА — над территориями Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областей, два БПЛА — над территорией Орловской области, по одному БПЛА — над территориями Владимирской области, Краснодарского края и Республики Крым», — говорится в сообщении.

При этом губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что российскими силами противовоздушной обороны было сбито семь беспилотников ВСУ, пытавшихся совершить атаку на территорию региона. По его информации, инциденты не привели к человеческим жертвам или разрушениям объектов инфраструктуры.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что ночью в понедельник в Воронеже ликвидировали «несколько беспилотников». По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Читайте также:

Контрнаступ ВСУ, бойня в Часове Яре: ситуация на фронтах СВО вечером 7 июля

Муж превратил жену в месиво, бегуны скончались до финиша: дикие ЧП за день

Экс-глава Минтранса России Старовойт: досье, самоубийство, мошенничество