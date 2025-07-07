Муж превратил жену в месиво, бегуны скончались до финиша: дикие ЧП за день

Муж превратил жену в месиво, бегуны скончались до финиша: дикие ЧП за день

В Подмосковье супруг из ревности расправился с женой, военный опоил и изнасиловал несовершеннолетнюю в Санкт-Петербурге, в Заполярье на забеге скончались два туриста — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Сын нашел трупы отца и матери в квартире

В подмосковном Пущино мужчина до смерти забил 39-летнюю супругу, которая неоднократно жаловалась на него в полицию. Он приковал женщину к металлическому стеллажу и забил до смерти, после чего покончил с собой. Трупы обнаружил 16-летний сын семейной пары.

«Вечером 6 июля в квартире в городе Пущино обнаружены тело 39-летней женщины, пристегнутой наручниками к металлическому стеллажу, и в соседней комнате тело ее супруга с резаной раной шеи», — рассказали в прокуратуре.

Муж знал, что подруги Ирины были на ее стороне и активно противостояли насилию, которое процветало в семье. Убийца считал их личными врагами. В тот же день он прислал одной из подруг Ирины гневное сообщение.

«Что ж, радуйся, мразь. Пока вы не собрались ее „спасать“, была жива и радовалась жизни. Посмотри на ее загар, мы проводили дни на пляже, гуляли, развлекались. Вы ее медленно убили, сначала отняли душу [распутством], а затем и физически. Вы не выиграли, вы проиграли. Бог тебя покарает», — написал мужчина.

Военный изнасиловал несовершеннолетнюю

В Санкт-Петербурге, в районе Сосновая Поляна, 21-летний военнослужащий надругался над 17-летней девушкой. Перед этим он опоил ее алкоголем.

Уточняется, что инцидент произошел в квартире дома 149 по проспекту Ветеранов. Девушка попала в больницу с острым отравлением этанолом. Уже позже был установлен факт изнасилования, о котором в полицию утром 6 июня сообщили медики.

Пострадавшая подтвердила, что половой акт произошел без ее согласия. Известно, что военный является служащим сухопутных войск из Луги. Материал будет передан в военный следственный отдел СК, а подозреваемый — в военную комендатуру.

Известно, что в 2020 году молодой человек находился под подпиской о невыезде по подозрению в разбойном нападении в составе группы.

Забег в Заполярье закончился двумя смертями

В МЧС Мурманска рассказали, что организаторы трейла «Хибины-2025», в ходе которого погибли два человека, знали о неблагоприятных погодных условиях. Их предупреждали о сильном ветре и осадках.

«Организаторы забега знали, что будет сильный ветер, дождь и снег, — об этом их предупреждали спасатели», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Врио начальника ГУ МЧС Дмитрий Татаров отметил, что еще один человек пострадал и находится под наблюдением врачей Апатитско-Кировской больницы. В поисках участвовали 22 спасателя и девять единиц техники.

Среди погибших оказался преподаватель музыки из Москвы Евгений Махов. Ему было 47 лет. С начала года он успел поучаствовать в 10 забегах.

«[Трассу] еще сокращали. По идее, максимально было 108 километров, он прошел 19 километров точно, потому что эта отметка была пройдена. И об этом мама даже знала. А что случилось дальше, не знаю», — рассказывал друг Махова.

Ранее сообщалось, что организаторы фестиваля хотели отменить его из-за плохой погоды, но передумали в последний момент. Вторая погибшая — 61-летняя жительница Санкт-Петербурга.

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