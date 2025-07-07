Смертельный забег в горах Заполярья провели вопреки предупреждениям МЧС

В МЧС Мурманска рассказали, что организаторы трейла «Хибины-2025», в ходе которого погибли два человека, знали о неблагоприятных погодных условиях, передает 51.RU. Их предупреждали о сильном ветре и осадках.

Организаторы забега знали, что будет сильный ветер, дождь и снег, — об этом их предупреждали спасатели, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Врио начальника ГУ МЧС Дмитрий Татаров отметил, что еще один человек пострадал и находится под наблюдением врачей Апатитско-Кировской больницы. В поисках участвовали 22 спасателя и девять единиц техники.

Издание MSK1.RU рассказывало, что среди погибших оказался преподаватель музыки из Москвы Евгений Махов. Ему было 47 лет. С начала года он успел поучаствовать в 10 забегах.

[Трассу] еще сокращали. По идее, максимально было 108 километров, он прошел 19 километров точно, потому что эта отметка была пройдена. И об этом мама даже знала. А что случилось дальше, не знаю, — рассказывал друг Махова.

Ранее сообщалось, что организаторы фестиваля хотели отменить его из-за плохой погоды, но передумали в последний момент. Вторая погибшая — 61-летняя жительница Санкт-Петербурга.