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07 июля 2025 в 20:01

Составлен список артистов, которые не хотят победы России в СВО

Экс-актер Артур Смольянинов Экс-актер Артур Смольянинов Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Экс-актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в надежде на скорую победу Украины призвал подписчиков перечислять деньги в поддержку Киева. Кто еще из артистов ждет поражения России в СВО?

Что говорил Смольянинов о поражении России

После отъезда из России Смольянинов признался: его больше не приглашают сниматься в кино. Он начал выступать в клубах и ресторанах с собственными песнями под гитару, а также давать актерские мастер-классы. В одной из последних публикаций звезда фильма «9 рота» выступил в поддержку Украины и предложил своим подписчикам купить футболку, шопер и два билета в Музей масонства за €10 тысяч (около 920 тысяч рублей). Артист добавил, что деньги будут перечислены в помощь украинцам.

После начала СВО Смольянинов переехал в Латвию и выразил надежду, что Россия проиграет в военном конфликте на Украине. Он также признался, что ему безразлична дальнейшая судьба родной страны, даже если от нее останется один регион, «а остальные превратятся в радиоактивный пепел». Смольянинов подчеркнул, что готов идти воевать на стороне Украины, однако так и не отправился на фронт.

Что говорили о проигрыше РФ Макаревич и Покровский

О своей поддержке Украины неоднократно заявлял и экс-лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В одном из последних видео исполнитель сообщил, что после отъезда из РФ «не чувствует вони», которая, по его словам, витает в воздухе родной страны. Он также назвал бывших соотечественников отходами человеческой жизнедеятельности и признался, что не вернется назад, пока в России не сменится власть. Артист отметил: общаться с бывшими земляками у него нет ни малейшего желания, и пожаловался, что в Израиле его все равно считают русским, что «очень мешает».

Андрей Макаревич Андрей Макаревич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожелал России поражения и экс-лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Артист назвал Родину «страной рабов», выпустил песню «Назад, Россия!» и выразил надежду, что СВО закончится поражением РФ. Музыкант пояснил, что он наполовину украинец, потому что его мать родом из Днепропетровска.

Что сказали об СВО Панин и Машкова

Актер Алексей Панин в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) призвал достать тело покойного режиссера Алексея Балабанова из гроба и сжечь, потому что сын кинематографиста осуждает СВО. По словам актера, 29-летний Петр Балабанов переехал в США и не поддерживает действия российских властей. Таким образом Панин выступил против названия улицы в Екатеринбурге именем известного режиссера. Панин также неоднократно оскорбил россиян, назвав их быдлом, добавив, что ему не близок российский менталитет.

Протест против действия российской власти не раз высказывала и актриса Маша Машкова. Она открыто поддерживает Украину и уверяет, что ее украинские родственники носят фамилию Зеленские. Машкова также выразила надежду на скорое окончание СВО победой Украины.

Желал России поражения и бывший лидер группы Little Big Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Сейчас исполнитель живет в США с вокалисткой Софьей Таюрской, которая родила ему дочь. После отъезда из РФ артист дал несколько скандальных интервью, где предрек родной стране «скорый конец» и предположил, что сможет вернуться в Москву не ранее чем через 10–15 лет. Он также признался, что боится сесть в тюрьму, потому что в России из него «сделали врага народа».

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