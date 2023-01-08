Актер Смольянинов заявил, что мог бы участвовать в конфликте на стороне ВСУ

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Артур Смольянинов

Актер Артур Смольянинов заявил в YouTube-интервью главреду издания «Новая газета. Европа» Кириллу Мартынову (внесен Минюстом в РФ в список СМИ — иностранных агентов), что если бы участвовал в военном конфликте, то только на стороне Украины. Он высказал мнение, что его не волнует, в какой форме останется Россия, даже если будет одна область, а «все остальное превратится в радиоактивный пепел».

Вот мне знакомые прислали информацию, что мой коллега Сослан Фидаров [на фронте] — такой артист. Я с ним снимался в пресловутой «9 роте», а совсем недавно снялся с ним в еще одном проекте, который не успел выйти и уже, наверное, не выйдет. И я смотрю на эту фотографию, где он в форме под флагом Осетии. Смотрю на него и не понимаю: я же его знаю, я с ним общался, он нормальный человек, поверьте мне. Я бы в жизни не мог себе представить, что он, человек, окончивший Щукинское училище... Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения, — сообщил актер.

В октябре 2022 года Смольянинова оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Актер в ответ на это решение заявил, что для него не существует законов России.

Позже он продолжил критиковать СВО и в декабре исполнил на мотив песни «Темная ночь» пародию со словами Дмитрия Быкова (внесен Минюстом в РФ в список СМИ — иностранных агентов). Произведение о последствиях ударов по инфраструктуре Украины авторы назвали «Стремная ночь». Осенью 2022 года актер покинул Россию.