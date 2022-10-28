Смольянинова оштрафовали за дискредитацию ВС России Актера Смольянинова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Артур Смольянинов

Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова за дискредитацию российской армии, сообщает РИА Новости. В видеоинтервью он негативно отозвался о специальной военной операции РФ на Украине. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.

Назначить Смольянинову наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, — сообщили в суде.

Как стало известно в ходе слушания, поводом для составления протокола стали высказывания об спецоперации, произнесенные во время видеоинтервью. Согласно заключению эксперта-лингвиста, Смольянинов характеризовал «действия Вооруженных сил РФ как захватнические и связанные с геноцидом».

В марте 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что деятелям культуры, противникам действий президента Владимира Путина на Украине, работающим в российских государственных культурных учреждениях, следовало бы покинуть свои должности. По словам политика, тех, кто занимает коллаборационистскую позицию и предаёт свой народ и государство, презирают в том числе и за рубежом.

Одной из тех, кто ответил на призыв Володина, стала Лия Ахеджакова. Артистка сказала, что не будет увольняться из московского театра «Современник», но при этом останется противницей военной спецоперации на Украине.