Смольянинов заявил, что для него не существует законов России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Артур Смольянинов

Российский актер Артур Смольянинов, известный по фильмам «9 рота» и «Калашников», прокомментировал информацию о возбуждении против него административного дела за дискредитацию ВС РФ. В беседе с «Медузой» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) он заявил, что для него не существует законов России, а потому новость о возбуждении дела не вызвала никаких эмоций.

Для меня не существует законов этого государства. <...> Никаких эмоций. Грустить тут не о чем. Как и радоваться. Нельзя умалишенных принимать всерьез, иначе сам с кукухой попрощаешься. Пожал плечами — пошел дальше. Есть гораздо более существенные вопросы в жизни, — рассказал Смольянинов.

Также актер заявил, что «законы России преступны по своей сути».

О том, что на Смольянинова составлен административный протокол, сообщила 17 октября пресс-служба Гагаринского суда Москвы. Дата слушания не приводится. Из-за каких именно материалов на артиста завели дело, не уточняется. Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

В марте 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что деятелям культуры, противникам действий президента Владимира Путина на Украине, работающим в российских государственных культурных учреждениях, следовало бы покинуть свои должности. По словам политика, тех, кто занимает коллаборационистскую позицию и предаёт свой народ и государство, презирают в том числе и за рубежом. Одной из тех, кто ответил на призыв Володина, стала Лия Ахеджакова. Артистка сказала, что не будет увольняться из московского театра «Современник», но при этом останется противницей военной спецоперации на Украине.