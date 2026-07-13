Назван срок окончания приема заявлений в первый класс в России Минпросвещения РФ сообщило о завершении приема в первый класс 5 сентября

Прием заявлений в первые классы российских школ завершится 5 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения России. Приказ о зачислении оформляется в течение пяти рабочих дней после приема документов.

Шестого июля стартовал второй этап приемной кампании в первые классы. Он продлится до 5 сентября. В ходе него документы на зачисление в школу принимаются независимо от места регистрации ребенка, приказ о зачислении издается в течение пяти рабочих дней, — сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что документы можно подать лично, отправить по почте или оформить через портал «Госуслуги» и региональные сервисы. Родители получат уведомление о зачислении в личном кабинете или по указанному адресу, а прием не по месту регистрации возможен при наличии свободных мест.

Ранее лидер портфеля брендов «Арнест ЮниРусь» Антонина Синьковская заявила: школьную форму следует приобретать до начала августовского ажиотажа. По ее словам, перед стартом учебного года также следует уделять время домашнему заданию и чтению.