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13 июля 2026 в 02:08

В Госдуме предложили крупные скидки на авиабилеты для школьников

В Госдуме предложили скидку 50% на авиабилеты для школьников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Госдуме предложили предоставлять школьникам скидку в размере 50% на авиабилеты во время каникул, передает ТАСС. С такой инициативой выступил депутат Игорь Антропенко.

Есть предложение с точки зрения поддержки семей и наших юных школьников предоставить дополнительную скидку в размере 50% стоимости авиаперелета в период школьных каникул всем школьникам нашей страны, — заявил Антропенко.

Парламентарий отметил, что сейчас российские авиакомпании предоставляют скидку в 50% только детям до 12 лет на внутренних рейсах. По его мнению, льготу следует распространить на всех школьников в период каникул.

Ранее лидер портфеля брендов Антонина Синьковская рассказала, что школьную форму следует приобретать до начала августовского ажиотажа. По ее словам, перед стартом учебного года также следует уделять время домашнему заданию и чтению.

До этого первая 500-балльница в истории ЕГЭ подала документы в Московский физико-технический институт. Абитуриентка уже успела познакомиться с несколькими ведущими лабораториями учебного заведения.

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