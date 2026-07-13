В Госдуме предложили крупные скидки на авиабилеты для школьников

В Госдуме предложили крупные скидки на авиабилеты для школьников В Госдуме предложили скидку 50% на авиабилеты для школьников

В Госдуме предложили предоставлять школьникам скидку в размере 50% на авиабилеты во время каникул, передает ТАСС. С такой инициативой выступил депутат Игорь Антропенко.

Есть предложение с точки зрения поддержки семей и наших юных школьников предоставить дополнительную скидку в размере 50% стоимости авиаперелета в период школьных каникул всем школьникам нашей страны, — заявил Антропенко.

Парламентарий отметил, что сейчас российские авиакомпании предоставляют скидку в 50% только детям до 12 лет на внутренних рейсах. По его мнению, льготу следует распространить на всех школьников в период каникул.

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