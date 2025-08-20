«Бросок в будущее»: боец назвал оружие России, способное изменить ход СВО

Российский дрон «Квазимачта» с рекордной продолжительностью полета способен кардинально изменить ситуацию на фронте, заявил NEWS.ru боец СВО, оператор БПЛА с позывным Профессор Александр Шорохов. По его словам, появление такого беспилотника в распоряжении войск станет не шагом, а настоящим броском в будущее для армии России.

Если такой БПЛА «Квазимачта», который может летать 500 часов без подзарядки, действительно начали поставлять армии РФ, так это, скорее всего, в какие-то отдельные части и в тестовом режиме. Но если он реально будет, это кардинально может изменить ход СВО. Когда он начнет поставляться в нужных объемах и во все войсковые части, то это будет даже не шаг, а настоящий бросок в будущее, — высказался Шорохов.

Он отметил, что «Квазимачта» может обеспечить ВС РФ беспрецедентным уровнем круглосуточного контроля над всей линией фронта. Такие возможности, по его словам, позволят не только отслеживать все перемещения противника в реальном времени, но и мгновенно наносить по нему высокоточные удары.

Если «Квазимачта» появится во всех войсковых частях, то ВС РФ в режиме онлайн смогут контролировать цели на любом участке, где этот БПЛА сможет висеть сколько угодно долго. Российские войска смогут контролировать вражескую обстановку, откуда враг выходит, как и где работает. Соответственно, наши войска смогут применять по врагу круглосуточно барражирующие боеприпасы или какие-то определенные типы ракет, — резюмировал Шорохов.

Ранее Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что России следует относиться с осторожностью к восхищению американских журналистов в отношении дрона «Квазимачта». Он напомнил слова русского полководца Александра Суворова, что восхищение врагов может указывать на ошибки, а критика — на правильные действия.