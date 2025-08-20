В Европе рассказали о напряженном моменте на встрече Зеленского и Трампа Guardian: в Белом доме Трамп пытался перебить долго говорившего Зеленского

На встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме был напряженный момент, сообщила газета The Guardian. В издании отметили, что американский лидер пытался перебить своего украинского коллегу, но тот долго излагал свою позицию по мирному урегулированию. После этого Зеленский закончил говорить.

Трамп попытался перебить его, но Зеленский продолжал говорить. Затем он внезапно, словно придя в себя, быстро завершил свою речь, — говорится в сообщении.

Ранее корреспондент американской медиакомпании Real America’s Voice (RAV) Брайан Гленн заявил, что вопрос, заданный в Белом доме Владимиру Зеленскому по поводу его манеры одеваться, касался уважения к Соединенным Штатам. Он, как уточняется, дважды спрашивал у Зеленского его позицию по поводу одежды — в феврале и 18 августа.

Гленн напомнил, что Зеленский часто появляется на публике исключительно небритым, без галстука. Кроме того, чаще всего он одет в подобие полевой формы, сказано в материале. При этом 18 августа политик пришел на встречу «хорошо одетым», подчеркнул Гленн. Поэтому корреспондент снова поднял этот вопрос во время встречи в Вашингтоне.