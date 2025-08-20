Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 06:50

Попова обозначила основные эпидемиологические угрозы России

Попова: в России есть риски завоза опасных инфекций

Анна Попова Анна Попова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Риски завоза опасных инфекций, включая холеру и тропические лихорадки, сохраняются в России, заявила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что в стране создаются условия для своевременного предотвращения распространения таких заболеваний.

Основные риски сегодня — это завозные случаи опасных инфекций. Например, холера может распространяться, но условий для таких ситуаций у нас сейчас нет, мы их не допускаем. Появляются новые виды комаров, растет число связанных с этим заболеваний. Мы видим эти угрозы и готовы реагировать, — сказала Попова.

По словам главы ведомства, вероятность распространения лихорадки чикунгунья в России минимальна. При этом в текущем году случаев завоза этой инфекции пока не фиксировалось, отметила Попова.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что эпидемиологическая опасность из-за лихорадки чикунгунья в России отсутствует. Однако риск возникновения завозных случаев инфекции сохраняется.

До этого врач-вирусолог Виктор Зуев рассказал, что главным симптомом новой опасной лихорадки чикунгунья стала сильная боль в суставах. Кроме того, у пациента может появиться сыпь. Медик отметил, что чикунгунья в переводе с китайского означает «быть согнутым», в данном случае — от боли. При этом также поднимается температура до 40 градусов.

Анна Попова
эпидемии
лихорадки
холера
