Назван размер семейной налоговой выплаты на 2026 год Голикова: семейная налоговая выплата в 2026 году составит до 189 тысяч рублей

Российские семьи с двумя и более детьми в 2026 году смогут претендовать на специальную налоговую выплату, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании фракции КПРФ. По ее словам, которые приводит ТАСС, размер выплаты составит от 56 тысяч до 189 тысяч рублей в зависимости от количества детей в семье.

Было принято решение о семейной налоговой выплате, которая будет действовать с 2026 года по итогам 2025 года с соответствующим возвратом уплаченного подоходного налога. Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно. Это от 56 тысяч до 189 тысяч рублей, — сказала она.

Выплата будет представлять собой возврат 7% из 13% уплаченного НДФЛ и рассчитываться по итогам 2025 года. На нее смогут претендовать родители двоих и более детей, если среднедушевой доход в семье меньше полутора региональных прожиточных минимумов.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что обладательницы звания «Мать-героиня» могут получать ежемесячные выплаты до 72 тысяч рублей с 2025 года. По его словам, новый законопроект предусматривает расширение льгот и дает возможность каждой семье выбрать оптимальную форму поддержки.