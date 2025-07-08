«Будут прятаться»: раскрыта судьба ТЦК на Украине после российских атак Военэксперт Дандыкин: ВСУ будут переводить военкоматы в укрытия или под землю

Территориальные центры комплектования на Украине будут перемещены в укрытия или под землю, а также перейдут на онлайн-формат работы на фоне российских ударов, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, призыв вряд ли снизится, однако военкоматам придется трудно.

[ТЦК] будут всячески маскироваться, потому что несколько ударов вывели их из строя. Поэтому они будут прятаться где-нибудь на овощебазах, первых этажах, в каких-нибудь укрытиях или онлайн. Это непросто, народ-то продвинутый. А вот маскировать под что-нибудь — это они большие специалисты. Уйдут под землю или куда-нибудь еще. Я думаю, [что снижение призыва] маловероятно, но, во всяком случае, систему все равно не обманешь. Так или иначе, это непростая работа. Главное — база данных же уничтожается, — сказал Дандыкин.

Ранее спикер сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев заявил, что ТЦК частично переведут свою работу в онлайн-формат на фоне повышения требований к мерам безопасности. По его словам, это вызвано последними ударами Вооруженных сил России.