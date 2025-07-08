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08 июля 2025 в 10:48

На Украине рассказали, к чему привели удары по ТЦК

Спикер ВСУ Саранцев: ТЦК переведут часть своей работы в онлайн-формат

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Территориальные центры комплектования на Украине частично переведут свою работу в онлайн-формат, заявил спикер сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев. По его словам, которые приводит ТСН, это вызвано последними ударами ВС России.

Некоторые услуги будут предоставляться дистанционно, некоторые — непосредственно в ТЦК, но с максимальными требованиями к мерам безопасности. В то же время мобилизационные процессы будут продолжаться, — указал он.

Ранее российский военкор Алексей Воевода заявил, что украинские граждане стали передавать координаты ТЦК представителям российских войск. По его словам, информация публикуется в открытых источниках, в частности, в комментариях под записями подразделения БПЛА «Сталинские соколы» в социальных сетях.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Позже внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук выразил благодарность Вооруженным силам РФ за удары по ТЦК. Он отметил, что репрессивные меры в стране достигли апогея.

Он отмечал, что в соцсетях положительно воспринимают атаки на ТЦК. По словам политика, после удара по военкомату в интернете не было найдено ни одного отрицательного комментария — только одобрительные реакции.

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