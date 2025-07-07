Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук выразил благодарность Вооруженным силам РФ за удары по территориальным центрам комплектования (аналоги военкоматов на Украине). Он отметил, что репрессивные меры в стране достигли апогея, передает ТАСС.
Уровень ненависти к этому режиму и, в частности, к его репрессивным структурам настолько высок, что люди радуются уничтоженным ТЦК — в надежде, что это хоть немного уменьшит террор. За ними началась охота, и спасибо за это от всех граждан Украины! — высказался Дмитрук.
Сотрудники местных аналогов военкоматов по указаниям президента страны Владимира Зеленского терроризируют весь украинский народ, пояснил парламентарий. Они похищают даже священников, многодетных отцов и попечителей тяжелобольных людей, добавил депутат Рады.
Ранее Дмитрук заявил, что США не будут поддерживать Зеленского и его окружение в случае массовых народных волнений и не готовы давать гарантий безопасности. Вашингтон дал понять, что не одобрит силовое подавление недовольства граждан, пояснил он.