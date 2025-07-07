В Раде поблагодарили Россию за удары по украинским военкоматам Депутат Рады Дмитрук поблагодарил Россию за удары по ТЦК

Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук выразил благодарность Вооруженным силам РФ за удары по территориальным центрам комплектования (аналоги военкоматов на Украине). Он отметил, что репрессивные меры в стране достигли апогея, передает ТАСС.

Уровень ненависти к этому режиму и, в частности, к его репрессивным структурам настолько высок, что люди радуются уничтоженным ТЦК — в надежде, что это хоть немного уменьшит террор. За ними началась охота, и спасибо за это от всех граждан Украины! — высказался Дмитрук.

Сотрудники местных аналогов военкоматов по указаниям президента страны Владимира Зеленского терроризируют весь украинский народ, пояснил парламентарий. Они похищают даже священников, многодетных отцов и попечителей тяжелобольных людей, добавил депутат Рады.

Ранее Дмитрук заявил, что США не будут поддерживать Зеленского и его окружение в случае массовых народных волнений и не готовы давать гарантий безопасности. Вашингтон дал понять, что не одобрит силовое подавление недовольства граждан, пояснил он.