«Зеленскому давно конец»: в Раде раскрыли отношение США к лидеру Украины Депутат Рады Дмитрук: США не гарантируют защиту Зеленскому

США не будут поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и его окружение в случае массовых народных волнений и не готовы давать гарантий безопасности, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. По мнению парламентария, Вашингтон дал понять, что не одобрит силовое подавление недовольства граждан.

Зеленскому было указано на то, что если в стране начнутся волнения, то США не поддержат подавление гражданского протеста и не будут гарантировать безопасность Зеленского и шайки мародеров, — написал Дмитрук.

При этом политик добавил, что западные страны готовы предоставить политическому руководству Украины убежище, если то решит покинуть страну. А это может произойти, по словам Дмитрука, так как власть президента держится исключительно за счет внешней поддержки и отсутствия мощного протестного движения.

Зеленскому давно конец, мы продлеваем его власть. <...> [Он] держится на честном слове бриттов и пока еще не до конца сформировавшемся протестном движении, — заключил Дмитрук.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский оказался перед сложным выбором между переговорами с Москвой и ужесточением мобилизации. По оценке нардепа, западные союзники фактически отодвинули украинскую повестку на второй план, из-за чего Киеву необходимо принимать решение самостоятельно.