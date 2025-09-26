Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 сентября 2025 в 09:06

В Грузии разрисовали портреты наемников ВСУ

В Тбилиси неизвестные пририсовали к портретам наемников ВСУ гениталии

Фото: Социальные сети

В Грузии неизвестные изрисовали портреты убитых наемников ВСУ и разъярили поддерживающих Украину прозападных активистов, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По словам журналиста, портреты ликвидированных в зоне специальной военной операции наемников были развешаны в Тбилиси, их на свой вкус разукрасили хулиганы с баллончиками краски.

К портретам добавили оскорбительные надписи и изображение мужского полового органа. По словам военкора, жители Тбилиси никак не отреагировали на произошедшее, но местные активисты, поддерживающие прозападную политику, были крайне возмущены. Они требуют у полиции найти «художников» и наказать.

Также обещают, что будут искать сами, а если найдут — переломают руки, — поделился Котенок.

Ранее российские штурмовики из группировки «Восток» рассказали о столкновении с наемниками в районе Калиновского в Днепропетровской области. Боец с позывным Билли сообщил, что бой завязался на расстоянии трех метров.

Грузия
Тбилиси
наемники
ВСУ
