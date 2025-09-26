Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 16:51

Комментатор Генич назвал виновного в перепалке Талалаева и Бубнова

Комментатор Генич: Талалаев был не прав в перепалке с Бубновым

Андрей Талалаев Андрей Талалаев Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев был не прав в перепалке с футбольным экспертом, бывшим игроком «Спартака» и «Динамо» Александром Бубновым, заявил «РБ Спорт» комментатор Константин Генич. По его словам, с самого начала диалога наставник клуба РПЛ был перевозбужденным. Перепалка между Бубновым и Талалаевым произошла во время одного из выпусков YouTube-проекта «Коммент.Шоу».

Там не прав Андрей Викторович. Он уже готовился к тому, что сейчас его будут провоцировать. И резко отреагировал, когда Бубнов обратился к нему на «ты»: а что, мы, типа, давно перешли на «ты»? Можно было из этого скандала не делать, но Андрей Викторович был настроен иначе. В итоге Талалаев попросил заткнуть Бубнова, а Бубнов вспыхнул и ответил, чтобы Талалаев сам заткнулся, — сказал Генич.

Ранее экс-нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru заявил, что не считает Талалаева зазвездившимся. Он отметил, что своим поведением специалист лишь заводит команду, которая сейчас находится в тройке РПЛ.

