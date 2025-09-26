Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 16:34

Стало известно, почему поставщики паленого алкоголя могут избежать тюрьмы

Адвокат Багатурия: поставщики суррогатного алкоголя могут получить условный срок

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поставщики суррогатного алкоголя в городе Сланцы Ленинградской области, где от отравления умерло 19 человек, могут получить условный срок, рассказал NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, смягчающим обстоятельством станет признание вины. Он отметил, что это преступление средней тяжести.

Получается, что сколько бы теперь людей ни погибло от суррогатного алкоголя, больше 4 лет они не получат. А учитывая, что это преступление средней тяжести и, скорее всего, они признают вину, им дадут условный срок, — заметил эксперт.

По информации Следственного комитета Ленинградской области, в связи с трагедией возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 4 лет. Учитывая то, что лицо, которое изготавливает алкоголь, не являлось организацией, применить более жесткую статью УК РФ 238 «Производство услуг, не отвечающих требованиям безопасности» нельзя. По ней бы наказание было до 10 лет, — продолжил Багатурия.

Ранее сообщалось, что суррогатный алкоголь, из-за которого погибли жители Ленинградской области, разливали по бутылкам из-под водки. Пол-литра «паленки» стоили примерно 100 рублей.

водка
наказания
тюрьма
сроки
алкоголь
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
В США 12-летний мальчик на машине родителей устроил гонки с полицией
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды разработало новый метод поиска потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.