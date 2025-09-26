Стало известно, почему поставщики паленого алкоголя могут избежать тюрьмы

Поставщики суррогатного алкоголя в городе Сланцы Ленинградской области, где от отравления умерло 19 человек, могут получить условный срок, рассказал NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, смягчающим обстоятельством станет признание вины. Он отметил, что это преступление средней тяжести.

Получается, что сколько бы теперь людей ни погибло от суррогатного алкоголя, больше 4 лет они не получат. А учитывая, что это преступление средней тяжести и, скорее всего, они признают вину, им дадут условный срок, — заметил эксперт.

По информации Следственного комитета Ленинградской области, в связи с трагедией возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 4 лет. Учитывая то, что лицо, которое изготавливает алкоголь, не являлось организацией, применить более жесткую статью УК РФ 238 «Производство услуг, не отвечающих требованиям безопасности» нельзя. По ней бы наказание было до 10 лет, — продолжил Багатурия.

Ранее сообщалось, что суррогатный алкоголь, из-за которого погибли жители Ленинградской области, разливали по бутылкам из-под водки. Пол-литра «паленки» стоили примерно 100 рублей.