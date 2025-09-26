В Кремле заявили, что ситуация Украины на фронте ухудшается с каждым днем

Президент Украины Владимир Зеленский угрозами в адрес России пытается убедить своих западных спонсоров в своей военной компетентности, в то время как реальное положение на фронтах продолжает ухудшаться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова украинского главы о бомбоубежищах для чиновников РФ, передает ТАСС.

Между тем реальное положение дел на фронтах свидетельствует об обратном: с каждым днем положение и переговорная позиция Украины ухудшаются, — подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков заявил, что Зеленский пытается показать себя хорошим воякой перед «кормильцами» при помощи угроз в адрес России. Поэтому, по его словам, он сыплет ими направо-налево, что звучит достаточно безответственно.

До этого политолог Александр Перенджиев заявил, что президент Украины придумывает угрозы из-за ощущения безысходности. Он отметил, что заявления украинского лидера являются истеричной реакцией на успешное продвижение российской армии по всем фронтам.