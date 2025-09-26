Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 13:57

В Кремле заявили, что ситуация Украины на фронте ухудшается с каждым днем

Песков заявил об ухудшении позиции Украины на фронтах и переговорах

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Президент Украины Владимир Зеленский угрозами в адрес России пытается убедить своих западных спонсоров в своей военной компетентности, в то время как реальное положение на фронтах продолжает ухудшаться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова украинского главы о бомбоубежищах для чиновников РФ, передает ТАСС.

Между тем реальное положение дел на фронтах свидетельствует об обратном: с каждым днем положение и переговорная позиция Украины ухудшаются, — подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков заявил, что Зеленский пытается показать себя хорошим воякой перед «кормильцами» при помощи угроз в адрес России. Поэтому, по его словам, он сыплет ими направо-налево, что звучит достаточно безответственно.

До этого политолог Александр Перенджиев заявил, что президент Украины придумывает угрозы из-за ощущения безысходности. Он отметил, что заявления украинского лидера являются истеричной реакцией на успешное продвижение российской армии по всем фронтам.

Дмитрий Песков
Украина
Владимир Зеленский
позиции
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.