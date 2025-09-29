Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 12:28

В Кремле объяснили невозможность диалога по Приднестровью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нынешние власти Молдавии фактически исключают диалог с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это не позволяет обсуждать вопросы урегулирования ситуации в Приднестровье, сообщает ТАСС.

Что касается урегулирования — это очень-очень сложная тема. Имея в качестве визави нынешнее руководство Молдавии, конечно, сейчас об этом говорить очень сложно и почти невозможно. Имеется в виду такое руководство Молдавии, которое фактически исключает диалог с Российской Федерацией, — сказал Песков.

Ранее военные Приднестровья обвинили Молдавию в незаконном блокировании проезда через контрольно-пропускные пункты в зоне безопасности приднестровского конфликта. По их данным, соседнее государство также не реагирует на обращения. Препятствование проезду происходило в дни проведения парламентских выборов в Молдавии.

До этого военный блогер Юрий Подоляка заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готовит страну к войне с Приднестровьем. По его словам, Киев уже проводит рекогносцировку местности. Военблогер отметил, что Зеленский готов начать «маленькую победоносную войну» в любой момент и лишь ждет решения Молдавии и Европы.

