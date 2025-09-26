В МИД РФ раскрыли, о чем Зеленский просит Европу при каждом удобном случае Захарова не исключила, что Зеленский просит Европу вернуть бежавших украинцев

Не исключено, что президент Украины Владимир Зеленский при каждом удобном случае просит страны Запада вернуть украинцев, бежавших в Европу, воспринимая их как потенциальных рекрутов, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что соответствующие разговоры уже велись в некоторых странах Евросоюза, однако решений за ними не последовало, передает пресс-служба министерства.

Нельзя исключать, что В. А. Зеленский при каждом удобном случае негласно просит западных кураторов помочь Киеву вернуть в страну осевших в Европе и за океаном потенциальных рекрутов. Разговоры на эту тему ранее уже велись в ряде стран ЕС, но каких-либо решений принято не было, — отметила Захарова.

Ранее дипломат обратила внимание, что население Украины сократилось почти в два раза. По ее словам, отток граждан усилился на фоне ужесточения мобилизации. В частности, после снятия 26 августа запрета на выезд молодежи неуклонно растет количество уезжающих на постоянное место жительства в Европу молодых специалистов, студентов и учащихся, сообщила представитель внешнеполитического ведомства.