26 сентября 2025 в 16:59

В МИД РФ раскрыли, о чем Зеленский просит Европу при каждом удобном случае

Захарова не исключила, что Зеленский просит Европу вернуть бежавших украинцев

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Aaron Schwartz/Global Look Press

Не исключено, что президент Украины Владимир Зеленский при каждом удобном случае просит страны Запада вернуть украинцев, бежавших в Европу, воспринимая их как потенциальных рекрутов, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что соответствующие разговоры уже велись в некоторых странах Евросоюза, однако решений за ними не последовало, передает пресс-служба министерства.

Нельзя исключать, что В. А. Зеленский при каждом удобном случае негласно просит западных кураторов помочь Киеву вернуть в страну осевших в Европе и за океаном потенциальных рекрутов. Разговоры на эту тему ранее уже велись в ряде стран ЕС, но каких-либо решений принято не было, — отметила Захарова.

Ранее дипломат обратила внимание, что население Украины сократилось почти в два раза. По ее словам, отток граждан усилился на фоне ужесточения мобилизации. В частности, после снятия 26 августа запрета на выезд молодежи неуклонно растет количество уезжающих на постоянное место жительства в Европу молодых специалистов, студентов и учащихся, сообщила представитель внешнеполитического ведомства.

