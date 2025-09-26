Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 15:53

В МИД России раскрыли, как Лондон продлевает тонущий «украинский проект»

МИД РФ: Лондон пытается продлить жизнь украинскому проекту благодаря шпиономании

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Великобритания пытается продлить жизнь «украинскому проекту» с помощью нового витка шпиономании, сообщает официальный сайт внешнеполитического ведомства. В МИД РФ отметили, что любые шаги британской стороны, направленные на дискредитацию и «изоляцию» России, будут получать решительный и жесткий отпор.

Дабы продлить жизнь терпящему одно поражение за другим «украинскому проекту», в минувшие дни в ход пущены обкатанные британцами инструменты манипуляции сознанием: очередной виток антироссийской шпиономании, фантазии о якобы нависшей над Европой «военной угрозе», с помпой объявленные экономические ограничения, — говорится в сообщении.

В российском дипведомстве отметили, что Лондон не оставляет надежд с помощью подконтрольного Киева нанести стратегическое поражение нашей стране и продолжает направлять средства на авантюры против России. Отмечается, что при этом социально-экономическая ситуация в самой стране стремительно ухудшается.

Ранее Россия ввела санкции против политического истеблишмента Великобритании. Также под ограничения попало «экспертное» сообщество европейской страны.

