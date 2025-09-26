Россиянам раскрыли опасность странных кратковременных звонков

Мошенники звонят россиянам и тут же бросают трубку, вынуждая перезванивать им на платные номера, предостерег в интервью RT эксперт в области цифровой безопасности Игорь Бедеров. Он заявил, что таких звонков надо избегать.

Преступники используют обыкновенное человеческое любопытство для выманивания денег. Мошенники специально затягивают разговор, используя музыку и шум на фоне. Эксперт предупредил, что так они стараются вытянуть из жертв больше денег, пока те остаются на линии. Самое эффективное средство защиты, по словам Бедерова, игнорировать пропущенные вызовы с незнакомых номеров. Хорошим методом борьбы с таким обзвоном может стать установка голосового помощника, отвечающего на звонки.

Ранее россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов. Мошенники научились создавать веб-страницы и чат-боты, внешне неотличимые от банковских сервисов. Их рекламируют в соцсетях и мессенджерах. Если доверчивая жертва укажет свои данные в таком чат-боте, преступники получат доступ к ее банковским счетам и переведут все деньги с них себе.