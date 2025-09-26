Возврат Украиной утраченных территорий крайне маловероятен, заявил в интервью Le Figaro французский генерал аналитик Оливье Кемпф. По его словам, военные эксперты не видят условий для успешного контрнаступления или перелома ситуации.

Никто из военных аналитиков не видит возможностей для украинского контрнаступления или перелома ситуации, — заявил Кемпф.

Для успешных действий Киеву нужно много людей, боеприпасов, гаубиц, бронемашин и противовоздушной обороны. Но Европа опустошила свои запасы в 2022–2023 годах. В текущей политической ситуации никто не готов идти на жертвы ради Украины, считает аналитик.

Ранее Трамп заявлял, что при финансовой поддержке Евросоюза и в особенности НАТО Украина сможет вернуть территории, с которых «все началось». По его мнению, на это потребуются время и терпение.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление Трампа, отметил, что американский лидер снова попал в альтернативную реальность и выдал порцию политических заклинаний на тему того, как слаба Россия. Он добавил, что в «этой реальности» все по-другому — Киев побеждает, а Россия «порвана в клочья».