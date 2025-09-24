«Победа Киева»: Медведев о фантазиях Трампа после встречи с Зеленским Медведев: Трамп снова попал в альтернативную реальность

Американский президент Дональд Трамп снова попал в альтернативную реальность и выдал порцию политических заклинаний на тему того, как слаба Россия, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал встречу главы Белого дома с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

После встречи с киевским и парижским клоунами он (Трамп. — NEWS.ru) опубликовал яркий пост. Там и окончательная победа Киева, и возврат к прежним границам, и провальная военная экономика России, и очереди за бензином, и «бумажный тигр». В этой реальности всё по-другому. Киев побеждает, Россия порвана в клочья, — написал политик.

Ранее Медведев заявил, что США должны не только придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но и отказаться от угроз санкций и тарифов в отношении России. По его словам, в противном случае возрастает риск прямого столкновения между двумя державами. Медведев добавил, что не получится просто следовать букве договора.