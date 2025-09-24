Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 10:48

«Победа Киева»: Медведев о фантазиях Трампа после встречи с Зеленским

Медведев: Трамп снова попал в альтернативную реальность

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Американский президент Дональд Трамп снова попал в альтернативную реальность и выдал порцию политических заклинаний на тему того, как слаба Россия, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал встречу главы Белого дома с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

После встречи с киевским и парижским клоунами он (Трамп. — NEWS.ru) опубликовал яркий пост. Там и окончательная победа Киева, и возврат к прежним границам, и провальная военная экономика России, и очереди за бензином, и «бумажный тигр». В этой реальности всё по-другому. Киев побеждает, Россия порвана в клочья, — написал политик.

Ранее Медведев заявил, что США должны не только придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но и отказаться от угроз санкций и тарифов в отношении России. По его словам, в противном случае возрастает риск прямого столкновения между двумя державами. Медведев добавил, что не получится просто следовать букве договора.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дмитрий Медведев
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, почему нельзя спать в контактных линзах
«Снизит нагрузку»: Краснов допустил применение ИИ в судебной системе РФ
В Кремле ответили, должно ли быть у спортсменов право на нейтральный флаг
Песков фразой «начинает юлить» объяснил застой в переговорах по Украине
В Армении был убит глава общины Паракар Володя Григорян
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 сентября: где сбои в РФ
Песков объяснил, как Путин «протягивает руку» США
Песков раскрыл, консолидированы ли россияне вокруг Путина
Песков раскрыл характер отношений Путина и Трампа
Ситуация в аэропортах РФ 24 сентября: задержки рейсов, что в Москве и Сочи
В Госдуме раскрыли истинный смысл слов Трампа об украинских территориях
Песков назвал сроки проведения прямой линии с Путиным
В Кремле ответили Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
Молодая россиянка похитила брендовые часы в аэропорту Пулково
«Предложит зеленому капитуляцию»: Медведев об уходе Трампа из реальности
Обещавшего служить России Краснова назначили председателем Верховного суда
Кондитеры пожаловались на инфляцию
Домохозяйка из Подмосковья не угадала ни одного числа и выиграла в лотерее
В МИД России обратили внимание на «кровавый фон» Генассамблеи ООН
Поданные в приемную Путина жалобы сократились по одной причине
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Москва

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно

Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву
Москва

Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.