25 сентября 2025 в 18:42

В МИД России отреагировали на выборы в Молдавии

Захарова: Россия следит за выборами в Молдавии и выступает за развитие отношений

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Россия внимательно следит за предстоящими парламентскими выборами в Молдавии и надеется на их объективность, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва выступает за восстановление и развитие конструктивных отношений между двумя странами.

Внимательно следим за электоральной кампанией в Молдавии. Надеемся, что результаты предстоящего голосования будут объективно отражать истинную волю жителей страны. Выступаем за восстановление и развитие конструктивных отношений между нашими странами и народами, — отметила Захарова.

Дипломат отметила, что отличительной чертой предвыборной кампании стало нагнетание антироссийской риторики и распространение бездоказательных утверждений о вмешательстве России во внутренние дела Молдавии. По словам Захаровой, такие заявления не находят понимания и поддержки у граждан республики.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что граждане Молдавии, которые не согласны с политикой президента Майи Санду, могут лишиться возможности выразить свою позицию на парламентских выборах. По его словам, речь идет об огромной части населения республики, которая хочет развивать хорошие отношения с Россией.

