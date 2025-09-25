Депутат Рады высказался о возможных выборах на Украине

Выборов на Украине не будет, поскольку президент Украины Владимир Зеленский понимает, что это потеря власти, заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, сказанным в беседе с НСН, Зеленский клещами вцепился во власть. Как считает экс-нардеп, украинский президент просто заигрывает с населением подобными заявлениями.

А что касается выборов, то их не будет. Зеленский понимает, что это потеря власти и судьба, как у бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили. Обещания сейчас — это заигрывание с украинцами, которые устали и хотят сменить президента. Конечно, он может рассказывать о выборах, но будет ли еще Украина к тому времени? — указал он.

Ранее неназванный депутат Рады заявил, что Зеленский убежден в неактуальности проведения выборов президента на Украине. По его словам, политик считает, что данный вопрос важен исключительно для оппозиции. Как считает депутат Рады, сам Зеленский уверен, что Украине следует сосредоточиться на боевых действиях.