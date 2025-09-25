5 известных мумий: кем были при жизни и от чего умерли

Загадки прошлого волнуют умы людей не меньше, чем предполагаемое будущее. Однако получить достоверную информацию о жизни человечества в прошлом намного проще, чем гадать о том, чего не случилось. Сегодня расскажем о самых известных мумиях, как они были найдены и как ученые описывают их жизнь.

Самая известная в мире древняя мумия фараона

В Долине Царей ученые за последние два века нашли сотни мумий фараонов Древнего Египта, а также их жен, детей и подданных. Однако на сегодняшний день лишь одна из этих находок дошла до наших времен совершенно нетронутой и позволила впервые увидеть, как именно древние египтяне отправляли в последний путь усопших правителей. Речь идет, конечно же, о самой известной мумии Древнего Египта — фараона Тутанхамона, гробницу которого британский исследователь Говард Картер открыл 4 ноября 1922 года.

Сама мумия фараона оказалась не лучшего качества, что, возможно, объясняется тем, что правитель умер неожиданно в юном возрасте. Несмотря на то что мумии усопших сопровождали историю Египта на протяжении тысячелетий, культура мумификации не развивалась линейно — некоторые периоды современные исследователи характеризуют как время упадка этого искусства. Египтологи полагают, что из-за внутриполитического кризиса, которых разразился в стране после религиозных реформ фараона Эхнатона, искусство мумификации переживало как раз такой период.

И хотя еще в эпоху правления фараонов погребение Тутанхамона грабили дважды, каждый раз ворам что-то мешало вынести все драгоценности из подземелья. Вскоре вход в усыпальницу был завален мусором, а сверху были построены хижины рабочих, которые занимались возведением других гробниц в Долине Царей. Именно благодаря этому останки юного фараона никто не тревожил на протяжении трех тысячелетий.

Древняя мумия фараона Фото: Scherl/Global Look Press

Именно мумия Тутанхамона, дошедшая до нас нетронутой со времен Древнего Египта, позволила ученым подтвердить некоторые предположения о правилах погребения египтян, описанных в «Книге мертвых», а также сделать ряд открытий.

Впервые египтологи смогли лично увидеть, как выглядело погребение правителя Древнего Египта: семь богато украшенных саркофагов и гробов, вложенных один в другой и залитых смолами и маслами для сохранности.

Лицо мумии закрывала погребальная маска из чистого золота и драгоценных камней. Вес артефакта составил более 11 кг. До сих пор это единственная находка в мире, хотя подобными масками были накрыты лица всех мумий фараонов.

Под бинтами мумии были обнаружены различные защитные амулеты, также выполненные из драгоценных камней и золота.

За прошедшие сто лет с момента совершения находки специалисты провели множество исследований мумии Тутанхамона, в результате чего было установлено:

правитель Египта умер в возрасте 19–20 лет;

при жизни страдал косолапостью;

у юноши была врожденная «волчья пасть»;

Тутанхамон болел малярией;

незадолго до смерти правитель сломал ногу, и перелом сросся неправильно;

причиной гибели фараона, вероятно, стала травма, полученная из-за падения с колесницы: с левой стороны тела были обнаружены переломы ребер и соответствующие повреждения кожных покровов;

у мумии Тутанхамона — единственной из всех найденных в Египте — отсутствует сердце.

Мумии Древнего Египта Фото: Scherl/Global Look Press

Ледяная мумия «Алтайской принцессы»

В 1993 году при раскопках кургана Ак-Алаха в урочище Укок на Алтае были обнаружены мумифицированные во льду останки богатой женщины, умершей в возрасте примерно 30 лет. Различные способы датировки показали, что погребение было сделано между V и III веками до нашей эры. Мумию назвали «Алтайская принцесса», или «Принцесса Укока».

В кургане было обнаружено несколько захоронений, однако женское было самым богатым. Исследователи отмечают, что в действительности найденная женщина вряд ли была принцессой, однако, несомненно, происходила из очень состоятельной семьи: в погребении были обнаружены шесть коней в полной упряжи, убитые ударом ритуального ножа. Помимо этого, среди погребального инвентаря была найдена посуда, остатки мяса и злаков, сосуды для напитков, уникальное зеркало из полированного металла и каменное блюдо с остатками благовоний.

Древняя мумия хорошо сохранилась из-за того, что была помещена в лиственную колоду, заполненную льдом. Захоронение находилось в слое вечной мерзлоты, благодаря чему за два с половиной тысячелетия лед не растаял.

«Принцесса» была одета в шелковую рубаху, юбку из шерсти с искусно украшенным поясом, войлочные чулки. На голове у женщины был парик из натуральных волос с украшениями, на шее — позолоченная гривна с тонким узором. На коже мумии ученые обнаружили прекрасно сохранившиеся татуировки. Дальнейшие исследования показали, что женщина умерла от рака молочной железы. Перед погребением из ее тела были извлечены внутренние органы, а их место заполнено травами.

«Алтайская принцесса» Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

О чем рассказала ученым мумия Этци

Мумия Этци, также известная как Отци или Тирольский человек, была обнаружена альпинистами в 1991 году в Итальянских Альпах, неподалеку от долины Эцталь. Из-за потепления мумия древнего человека вытаяла из-под снега, под которым пролежала более 5 тысячелетий. На сегодняшний день это самая старая мумия, найденная на территории Европы.

Из-за того что мумификация произошла естественным образом, то есть тело просто засыпало льдом и снегом, у найденного человека не сохранился эпидермис. Однако благодаря тому, что это не было преднамеренным погребением, мумия Этци позволила ученым узнать больше о повседневной жизни погибшего мужчины:

Этци погиб в возрасте 45-46 лет. Для своего времени мужчина считался очень пожилым человеком.

Его вес при жизни составлял около 50 кг при росте 165 см.

Исследования пищевого тракта показали, что рацион древнего человека состоял из съедобных кореньев, фруктов и мяса диких травоядных.

В желудке ученые нашли ДНК бактерии Helicobacter pylori, которая создает предрасположенность к появлению язвы желудка.

Соотношение пропорций таза, бедер и голеней позволило исследователям сделать вывод, что Этци при жизни много ходил пешком по пересеченной местности. Вероятнее всего, он пас одомашненных животных в горных районах.

На теле мужчины было обнаружено 57 татуировок в виде линий и точек, выполненных с помощью надрезов на коже и угля.

У Этци не было 12-й пары ребер — такая мутация большая редкость для современных людей. Также у него отсутствовали зубы мудрости — эта генетическая аномалия сегодня встречается часто.

Зубы мужчины были сильно изношены с левой стороны, что указывает на то, что он часто использовал их как вспомогательный инструмент при изготовлении различных предметов обихода из сырой кожи или дерева.

Мумия древнего человека Фото: Markus C. Hurek/dpa/Global Look Press

Исследователям удалось воссоздать одежду, которую носил Этци: набедренную повязку из кожи, кожаные штаны, меховое длиннополое одеяние, плащ из соломы, медвежью шапку и выстланные изнутри травой мокасины с креплениями для снегоступов. На момент гибели при себе Этци имел медный топор с рукоятью из тиса, каменный нож с ясеневой ручкой, тисовый лук и 14 стрел с костяными наконечниками к нему, пару корзин из бересты, кремень, трут из сухого гриба, костяное шило, каменные скребок и сверло. Кроме этого, Этци нес кожаный рюкзак на раме из дерева, где у него лежала запасная тетива, бечевка, острый рог оленя, вероятно, для свежевания добычи, запас высушенного мяса, мешочек с лекарственными травами и туесок, в котором хранились тлеющие угли для разведения огня.

В плече Этци был обнаружен наконечник стрелы, кроме того, у мужчины был отморожен палец на ноге, по всему телу нашлись прижизненные гематомы. Ученые полагают, что древний человек участвовал в стычке между двумя племенами, был ранен, передвигался по горной местности, а затем умер и был погребен под лавиной. Или его засыпали снегом соплеменники, не имея возможности отнести тело ближе к селению.

Памятник на месте находки мумии Этци Фото: Matthias Röder/dpa/Global Look Press

Юная Розалия Ломбардо — самая красивая мумия из Катакомб капуцинов

Самой красивой и лучше всего сохранившейся мумией в мире считается Розалия Ломбардо — маленькая девочка, погребенная в Катакомбах капуцинов в Палермо. Юная итальянка умерла в 1920 году от воспаления легких в возрасте 1 года. По просьбе ее отца она была забальзамирована. Бальзамирующий состав был сделан так искусно, что девочка до сих пор кажется спящей.

В начале 2000-х годов ученые обеспокоились тем, что на мумии стали появляться следы гниения. После этого стеклянный гроб, в котором покоилось тело ребенка, заключили в прозрачную емкость с азотом.

Описание процедуры бальзамирования, разработанной доктором Альфредо Салафией, сохранилось в его рукописях. Согласно записям, кровь ребенка была замещена составом из формалина, спирта, глицерина, салициловой кислоты и солей цинка.

Самая известная мумия в СССР

Несомненно, самой известной мумией в СССР можно считать останки Владимира Ленина, которые до сих пор находятся в Мавзолее на Красной площади. Посмотреть на мумию революционера можно четыре дня в неделю совершенно бесплатно.

Самая известная мумия Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоит добавить, что со временем останки В. И. Ленина превратились из идеологического объекта в предмет науки: на сегодняшний день это единственная мумия, созданная по технологии, разработанной советскими учеными, она до сих пор находится в хорошем состоянии и доступна для ознакомления широкой публике.

