Депутат назвал кладбище, где могли бы похоронить Ленина

Тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина могли бы предать земле на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. Он выразил мнение, что это было бы гуманно и исторически оправданно, поскольку там покоится его мать Мария Ульянова.

Как православный человек и гражданин России я убежден, что настало время исполнить наш христианский долг — предать тело Ленина земле, как того требует многовековая традиция РПЦ. Хранение тела в Мавзолее противоречит самой сути православного отношения к смерти и загробной участи души. Речь не идет о каком-то торжественном погребении. Достаточно скромного, но достойного захоронения по православному обряду. Можно провести его на семейном участке Ленина на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге, где покоится его мать. Это было бы гуманно и исторически оправданно, — пояснил Иванов.

Он отметил, что вопрос погребения Ленина имеет не политический, а нравственный характер. По его словам, душа не может обрести покой, пока тело не предано земле.

Мы должны понимать, что душа Ленина не может обрести покой, пока тело не погребено должным образом. Это не политический, а глубоко нравственный вопрос. Даже если говорить о Ленине как об исторической личности, прежде всего он был крещеным человеком, и мы не вправе лишать его христианского погребения. Святейший патриарх и многие архиереи говорили о необходимости похоронить Ленина. Как верующие люди, мы должны прислушаться к голосу РПЦ, — резюмировал Иванов.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко заявил, что Ленин захоронен по всем православным традициям. По его словам, данная тема с перезахоронением забальзамированного тела революционера не должна подниматься, так как решение уже принято на высшем уровне президентом России Владимиром Путиным.