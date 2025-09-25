Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
РПЦ хочет «заехать» в психбольницу в Петербурге

РПЦ планируют передать здание психбольницы в Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Здание Городской психиатрической больницы № 6 на Обводном канале в Санкт-Петербурге планируют передать РПЦ, следует из проекта постановления, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы. Четырехэтажный корпус площадью 9,3 тыс. квадратных метров принадлежит городу и закреплен за учреждением на праве оперативного управления.

Прежде постройка относилась к Александро-Невскому духовному училищу и признана объектом культурного наследия. С просьбой вернуть здание в безвозмездное пользование духовной академии РПЦ выступил ее ректор, епископ Петергофский Силуан.

Согласно проекту, передача возможна только после того, как медицинское учреждение освободит помещение. Расходы на переселение больницы планируется покрыть за счет городского бюджета в 2025 году.

Ранее депутат Брянской областной думы и лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложить передать РПЦ замок советской и российской певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь. По его словам, здание нужно перестроить под православный храм.

